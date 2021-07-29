ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إداريا في سجون إسرائيل إلى 1016 سجينا

بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين إداريا في سجون إسرائيل 1016 معتقلا وهو الأعلى منذ عام 2003، بحسب ما أفاد اليوم السبت نادي الأسير الفلسطيني.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن المعتقلين الإداريين وبينهم ستة أطفال وسيدة واحدة، يتم احتجازهم تحت ذريعة وجود "ملف سري" في ثلاثة سجون مركزية هي (عوفر، والنقب، ومجدو).

وأفاد البيان بأن أعداد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت منذ مطلع العام الجاري بلغت نحو 800، والنسبة الأعلى منها كانت أوامر جديدة.

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت على مدار التسعة أعوام الماضية نحو 13 ألف أمر اعتقال إداري، وكانت أعلى نسبة خلال العام الماضي، مقارنة مع السنوات القليلة الماضية حيث بلغ عدد الأوامر 2409.

ولفت البيان إلى أن 80% من المعتقلين الإداريين، هم معتقلون سابقون أمضوا سنوات في سجون إسرائيل ومنها رهن الاعتقال الإداري.

وتستخدم السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري بغرض الاحتجاز المفتوح من دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب نقص الأدلة القانونية.