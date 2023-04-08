تركيا تدعو لتحرك برلماني إسلامي حيال الاعتداءات الإسرائيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ موقف مشترك حيال الاعتداءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، السبت، مع إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وشدد شنطوب على ضرورة اتخاذ موقف مشترك من جانب الاتحاد حيال اعتداءات إسرائيل على المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني.

وشدد أنه يتوجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات ملموسة ووضع هذه القضية على جدول أعماله بشكل عاجل.

كما أكد أنه يتعين على اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التحرك بسرعة إزاء الاعتداءات على المسجد الأقصى.

وبمقترح من شنطوب، تقرر عقد اجتماع عبر الإنترنت يوم الإثنين، بين رؤساء برلمانات، تركيا، رئيسة الدروة السابقة للاتحاد، والجزائر الرئيسة الحالية، وجمهورية كوت ديفوار، رئيسة الدورة المقبلة.

وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية، تجددت الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى وإخراج المصلين منه عنوة، في تصعيد إسرائيلي خطير قوبل بموجة إدانات واستنكارات إقليمية ودولية واسعة.