الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحواجز العسكرية المُحيطة بمدينة نابلس

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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، الحواجز العسكرية المُحيطة بمدينة "نابلس"، بشمال الضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي "زعترة" و"حوارة" جنوبًا، ومنعت السيارات من المرور من خلالهما، كما أغلقت حاجز "بيت فوريك" شرقا، ودوار "دير شرف" غربًا.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على حاجز الـ17 شمالا، ودققت في هويات المواطنين الفلسطينيين.

واندلعت مواجهات على حاجز "بيت فوريك" شرقًا بين مستوطنين وشبان فلسطيينين، وأطلقت قوات الاحتلال، كما هو مُعتاد، قنابل الغاز السام المسيل للدموع بشكل كثيف صوب الفلسطينيين.