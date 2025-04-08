وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي وزير الجيوش الفرنسية

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التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، سيباستيان لوكورنو وزير الجيوش الفرنسية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا ضمن الوفد المرافق لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا إلى مصر.

وتناول اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين ومناقشة أهم المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة، عن تقديره لعلاقات التعاون العسكرى الممتدة بين مصر وفرنسا مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود الدولية لتهدئة الأوضاع والحفاظ على أرواح المدنيين وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وأعرب وزير الجيوش الفرنسية، عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع مصر، ولاسيما في المجال العسكري، مشيرا إلى توافق الرؤى حول مختلف الموضوعات التى تسهم فى دعم ركائز الأمن والإستقرار بالمنطقة.

وحضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعددا من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.