الرئاسية لشؤون الكنائس تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، اعتداء القوات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، واقتحام باحاته والاعتداء على المصلين الآمنين فيه.

وطالبت اللجنة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة، الكنائس في العالم، استنكار هذه الجريمة المستمرة بحق الأقصى والمصلين فيه، والتحرك العاجل لوقف انتهاك إسرائيل الصارخ للقوانين الدولية والإنسانية، واستهتارها بكافة القيم التي دعت إليها الأعراف الدينية.

وأكدت اللجنة ضرورة حماية دور العبادة، وضمان تأدية المصلين لشعائرهم بكل حرية وطمأنينة، مشددة على أن ما يجري من انتهاكات مستنكرة للأماكن الدينية المسيحية والإسلامية، واستفزاز لمشاعر أكثر من مليار مسلم، هو امتداد لسياسة الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين منذ احتلال مدينة القدس عام 1967.