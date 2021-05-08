 البحرين تستنكر اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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البحرين تستنكر اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى

علم البحرين
علم البحرين
(د ب أ)
نشر في: السبت 8 مايو 2021 - 7:47 م | آخر تحديث: السبت 8 مايو 2021 - 7:47 م

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن استنكار مملكة البحرين الشديد لاعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى، وتدعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه الاستفزازات المرفوضة ضد أبناء القدس، والعمل على منع قواتها من التعرض للمصلين في هذا الشهر الفضيل، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا).

كما أدانت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، الخطط الاسرائيلية لإخلاء منازل مواطني القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، باعتبارها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وتقوض فرص إحياء عملية السلام لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

وأصيب 205 من المصلين الفلسطينيين خلال مواجهات الليلة الماضية مع الشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى في شرق القدس، تم نقل 88 منهم إلى المستشفيات ، حسبما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني.


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