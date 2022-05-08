استشهاد فلسطيني في طولكرم ومقتل آخر لدى إطلاقه النار على حراس مستوطنة في بيت لحم

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في جنوب مُحافظة "طولكرم" الواقعة في شمال غرب الضفة الغربية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن الشاب محمود سامي خليل عرام (27 عامًا) استشهد بعد إطلاق الاحتلال النار عليه قرب حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز أطلقوا النار بشكل كثيف صوب الشاب عرام بعد اجتيازه إحدى فتحات الجدار الفاصل، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة نقل إثرها إلى مستشفى إسرائيلي، حيث أعلن عن استشهاده.

وذكرت قناة "كان" العبرية أن فلسطينيًا آخر أطلق النار نحو نقطة حراسة في مُستوطنة "تقوع" الواقعة شرق محافظة بيت لحم جنوبي القدس المحتلة، ورد حراس المستوطنة بإطلاق النار عليه فأردوه قتيلا.