السفارة الفلسطينية: وصول الدفعة الثالثة من الفلسطينيين القادمين من السودان لمطار القاهرة

أعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، اليوم الأحد، عن وصول الدفعة الثالثة من الحافلات التي تقل الطلبة والمواطنين من أبناء الشعب الفلسطيني القادمين من السودان إلى مطار القاهرة الدولي، حيث تم إجلاؤهم من مطار جدة إلى مطار القاهرة الدولي، وهم في طريقهم إلى قطاع غزة.

واستقبل الرعايا الفلسطينيين فى مطار القاهرة وفد سفارة فلسطين بالقاهرة، ورافقهم مندوبو السفارة لنقلهم من المطار إلى معبر رفح البري.

ومن جانبه، صرح السفير الفلسطيني لدي القاهرة دياب اللوح، أن السفارة الفلسطينية لدى مصر تباشر عمليات إجلاء أبناء الشعب الفلسطيني من المنافذ البرية والجوية المصرية، وتقوم بإجراء اتصالات مكثفة مع الأجهزة المصرية المعنية من أجل نقل المواطنين عبر مصر إلى قطاع غزة ووجهات أخرى، وفقًا لبيان السفارة الفلسطينية.

وأكد اللوح تعاون الأجهزة المصرية وتوفير تأمين أمني مصري برفقة الحافلات وصولًا إلى معبر رفح البري.

وأوضح السفير اللوح استمرار عمل خلية إدارة الأزمة في السفارة الفلسطينية بالقاهرة، بإشراف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والتنسيق والتعاون الكاملين مع سفارة دولة فلسطين لدى السودان.