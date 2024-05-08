فريد زهران: إسرائيل بلا رادع وتصرفاتها تهدد الأمن والسلم الدوليين

أعرب فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمرشح الرئاسي السابق، عن أسفه إزاء ما يحدث من عدوان إسرائيلي على رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أنه كان أمرًا متوقعا من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، إن حكومة نتنياهو تتصرف طوال بلا رادع، مضيفا أنها في حالة استفزاز دائم لدول الجوار وعلى رأسها مصر.

وأكد أن الردع الوحيد الممكن لإسرائيل هو الموقف المصري الحازم، مشيرا إلى أن رفض مصر للتهجير القسري وإصرارها على طرح بدائل سلمية استطاع أن يفضح إسرائيل أمام العالم، ويكشف عدم رغبتها في أي حلول تسوية رغم مرونة حماس واستعدادها لقبول الحلول.

وأشار إلى أن إسرائيل أصبحت مشكلة تهدد الأمن والسلم الدوليين، موضحا أنها خسرت الكثير على الصعيد العالمي، بينما كسبت فلسطين تعاطف الرأي العام العالمي.

وتوقع أن تعاقب الشعوب الأوروبية في الانتخابات المقبلة الأنظمة المتواطئة مع إسرائيل، مؤكدا أن العالم سوف يشهد تحولا في الخريطة السياسية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشاد «زهران» بالمواقف الرسمية المصرية وسعيها لإيجاد حلول، وتحذيرها الدائم من التصعيد، معتبرا أن ذلك «أمر حسن».