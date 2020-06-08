عبد العال عن أزمة علاج مصابي كورونا: أتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام حقها في إدارة المستشفيات الخاصة

النائب مجدي مرشد يدعو إلى تفعيل قانون الطوارئ لمواجهة الأزمة





وصف علي عبد العال رئيس مجلس النواب، فواتير علاج مصابي فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة بالمرعبة.

وأضاف عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بالجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين: "نحن فى ظرف خاص مثل الحرب، وقانون الطوارئ يمنح الحق لرئيس الجمهورية أن يوجه بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة فى مثل هذه الظروف، وأتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام هذا الحق".

وطالب رئيس المجلس، المستشفيات الخاصة بإعلاء "الحس الوطني فى ظل هذه الظروف الدقيقة التى يمر بها الوطن والعالم أجمع".

تصريحات عبد العال، جاءت ردا على ما أثاره الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بشأن تفعيل نص البند (2) من المادة 21 من قانون الطوارئ، والتي تسمح للدولة بالتدخل لإدارة المستشفيات الخاصة فى ظل هذه الأزمات، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام سلطاته طبقا لقانون الطوارئ والذى يعطيه الحق فى إلزام المستشفيات الخاصة جزئيا أو كليا فى تشغيل طاقتها فى إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال مرشد، إن هناك مبالغة شديدة فى أسعار علاج مصابى فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة، مؤكدا أنه يجب التدخل لوقف هذا الأمر.

وتابع عبد العال في تصريحاته: "المستشفيات الخاصة في مصر على مستوى علمى رفيع، وهذا الظرف يمر به العالم كله، وكل الدول استخدمت القانون لإدارة بعض المستشفيات الخاصة لعلاج المرضى بهذا الوباءـ، وأتمنى أن تدرك المستشفيات الخاصة، بحس وطنى، أننا فى جائحة تستلزم تسخير كافة إمكانيات الدولة عامة وخاصة لمواجهتها والخروج منها والتعامل مع الأزمة بحس وطني".

وواصل رئيس المجلس: "أعلم أنه لدى الأطباء تخوفات، ما يرفع مرتباتهم، ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم أيضا أمور تكلفتها عالية، لكن لا يمكن أن تؤدى هذه البنود إلى هذه الفواتير، هذا أمر غير مقبول فى هذه الظروف، وأتمنى ألا تصل الدولة لاستخدام السلطات المخولة لها".