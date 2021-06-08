ضبط شخصين نشرا صورة لنموذج مروري على «فيس بوك» لشخص وسيدة فى وضع غير لائق

اعترفوا بنشرها بغرض زيادة التفاعل والمتابعين وجذب الإنتباه على صفحاتهم الشخصية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض، على شخصين؛ لنشرهما صورة ضوئية لأحد النماذج المرورية على موقع "فيس بوك"، متضمنة أحد الأشخاص داخل سيارة وبجواره سيدة فى وضع غير لائق، بزعم أن تلك الصورة تم التقاطها بواسطة أجهزة رصد المخالفات المرورية.

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها، لكشف ملابسات ما تم نشره بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وبعض المواقع الإلكترونية، لصورة ضوئية لأحد النماذج المرورية، متضمنة أحد الأشخاص داخل سيارة وبجواره سيدة في وضع غير لائق، بزعم أن تلك الصورة تم التقاطها بواسطة أجهزة رصد المخالفات المرورية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائمين على نشر الصورة المشار إليها، بسؤال الأول (طالب، مقيم بمحافظة الشرقية)، أقر باهتمامه بمجال السيارات ومتابعة أنواعها، وأنه شاهد الصورة حال مطالعته لبعض الصفحات الخاصة بالسيارات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقام بإعادة نشرها على صفحته، بغرض زيادة التفاعل وزيادة أرباحه.

وبسؤال الثاني (متعهد حفلات، مقيم بالقاهرة)، أقر بقيامه بنشر الصورة المشار إليها عقب حصوله عليها أثناء تصفحه بعض الصفحات الساخرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بغرض السخرية وجذب الانتباه، والحصول عل عدد أكبر من المتابعين، نظراً لطبيعة عمله، وقاما بحذف الصورة المشار إليها عقب انتشار ردود أفعال سلبية حيالها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.