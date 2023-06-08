استعرضت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عددا من الأهداف التى تسعى أوكرانيا لتحقيقها خلال الهجوم المضاد على القوات الروسية.



وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في وقت سابق اليوم الخميس، نقلا عن مصادر عسكرية أوكرانية بأن الهجوم المضاد للجيش الأوكراني الذي طال انتظاره ضد القوات الروسية "بدأ بالفعل".



ونقلت الصحيفة عن 4 مصادر عسكرية أوكرانية (لم تسمهم)، القول إن القوات الأوكرانية كثفت هجماتها على خط المواجهة جنوب شرقي البلاد، إيذانا ببدء الهجوم المضاد.



واعتبرت "واشنطن بوست"، أن بدء الهجوم المضاد يفتح مرحلة جديدة في الحرب المستعرة منذ فبراير 2022، تهدف إلى استعادة أوكرانيا للمناطق التي سيطرت عليها روسيا، والاحتفاظ بالدعم الغربي المادي والعسكري.



وبحسب الصحيفة، تضم القوات الأوكرانية وحدات هجومية متخصصة مسلحة بأسلحة غربية ومدربة على تكتيكات حلف شمال الأطلسي "الناتو".



كما أفاد مدونون عسكريون روس بوجود قتال عنيف في منطقة زابوريجيا، وهي جزء من خط المواجهة الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه هدف محتمل للهجوم الأوكراني المضاد.



وأوضحت الصحيفة أن القوات الأوكرانية قد تسعى إلى قطع الطريق الذي يربط البر الرئيسي لروسيا بشبه جزيرة القرم، مما يؤدي إلى قطع خطوط الإمداد المهمة للقوات الروسية.



كما رجحت أن تسعى أوكرانيا أيضا لتحرير كل من مدينة ميليتوبول، التي اعتبرتها روسيا عاصمة مؤقتة لمنطقة زابوريجيا، ومدينة إنيرهودار حيث تقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية.