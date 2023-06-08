مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة JAR تتتصدر المركز السابع عالميا في نتائج المؤشرات الدولية

تصدرت مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة JAR المركز السابع عالميًا في نتائج CiteScore لعام 2022 حيث حصلت علي معامل اقتباسات SiteScore 19.6 مقارنة بالمركز الثامن لسنة 2021، والذي كان مقداره 17.1 في عام 2021، وكان في عام 2017 مقداره 6.7، مما يوضح التطور والرقى المستمر للمجلة وأدائها مما جعلها من أوائل المجلات المتخصصة بترتيب السابع عالميًا.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مجلة البحوث المتقدمة JAR أصبحت واحدة من المجلات المبوبة في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة مثل سكوبس وسيماجو، مشيرا إلى تصدرها المجلات المصرية والإقليمية والعالمية في المؤشرات العالمية لقياس أداء وجودة المجلات.

وأوضح أن المجلة مصنفة في المربع الذهبي Q1 بمتوسط اقتباسات(CiteScore 19.6) ومعامل تأثيرها (Impact Factor 12.822)، لافتًا إلى أن المجلة متعددة التخصصات للعلوم التطبيقية والطبيعية، ويتم تحكيمها بواسطة متخصصين عالميين وفقًا لحداثة فكرة البحث وما يقدمه من جديد حيث تبلغ نسبة رفض الأبحاث 93%، وهو ما يعني أن المجلة تختار صفوة البحوث المقدمة للنشر.

وقال إن المجلة تهدف إلى تقديم مساهمات كبيرة في الأبحاث التطبيقية والمعرفية في جميع أنحاء العالم من خلال نشر مقالات بحثية أصلية وعالية الجودة في مجالات: الطب، والعلوم الصيدلانية، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والطب البيطري، والعلوم الأساسية والبيولوجية مثل: علم الأحياء، والبيولوجيا الجزيئية، والتكنولوجيا الحيوية، والكيمياء، والفيزياء، والفيزياء الحيوية، والجيولوجيا، وعلم الفلك، والفيزياء الحيوية، والعلوم البيئية، بالإضافة إلى الرياضيات والهندسة وعلوم الكمبيوتر، والعلوم الزراعية، وقد صدر أول عدد للمجلة في عام 2009، وصدر أخر عدد رقم 48 في يونيو 2023.

وأوضح أن قيمة معامل التأثير (Impact Factor) طبقًا لنتائج ويب اوف ساينس (Web of science)، تطورت منذ عام 2017 من قيمة 4.327 وحتى عام 2021 إلى قيمة 12.822 وأصبحت سابع أشهر مجلة في العالم بين المجلات متعددة التخصصات، مؤكدا أن المجلة الآن رائدة في أفريقيا والشرق الأوسط في مجال النشر العلمي، ويديرها فريق قوي بقيادة رئيس التحرير الأستاذ الدكتور حسين خالد، الذي شغل منصب وزير التعليم العالي سابقا.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد محسن العطار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، إن مجلة جامعة القاهرة أصبحت واحدة من المجلات المبوبة فى أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة مثل سكوبس وسيماجو (Scopus and Scimagojr) وترتقى بصورة سنوية في كافة مؤشرات النشر بها والاستشهادات ببحوثها دوليًا، حيث إن رئاسة جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشر العلمي العالمي والارتقاء بمجلات الجامعة الدولية المتنوعة مما يؤدى إلى التقدم في كافة التصنيفات الدولية.

وقال الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ورئيس تحرير المجلة، إن إدارة المجلة تعمل على تطبيق سياسات النشر العلمي والالتزام بالمعايير الدولية التي أقرتها إدارة الجامعة، لافتًا إلى أن هيئة التحرير تضم نخبة من أساتذة جامعة القاهرة المرموقين وعلماء بارزين من الخارج.