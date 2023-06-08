ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الخميس، ختام تعاملات الأسبوع ،مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية،فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والعربية نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 136ر1 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1ر5 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية ،فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3ر2 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية/إيجي إكس 30/بنسبة 1 في المائة ليبلغ مستوى 36ر17521 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/ بنسبة 12ر0 في المائة ليبلغ مستوى 5ر 3652 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي إكس 100/الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 3ر0 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 34ر5333 نقطة.