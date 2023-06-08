متحدث الخارجية: الأزمة السورية مستعصية ولا يمكن إغفال التفاعلات الإقليمية

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن القمة العربية بمدينة الرياض، والتي عقدت يوم 19 مايو الماضي، أثبتت كيفية تفاعل وتعامل الدول العربية مع قضايا المنطقة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن القمة تعاملت مع قضايا مزمنة مثل الأزمة السورية، منوهًا أن الشعب السوري عانى لمدة عقد كامل من تلك الأزمة الطاحنة.

وذكر أن «المجتمع الدولي فشل وعجز عن إيجاد حلول ناجعة للأزمة تحمي مصالح الشعب السوري»، قائلًا إن «الأمر كان بمثابة عامل دفع لدول الإقليم أن تتحرك وتتفاعل وتبحث عن حلول».

واستطرد: «لا أقول إننا وصلنا لحل لتلك الأزمة، الأزمة مستعصية وهناك تفاعلات كثيرة إقليمية لا يمكن إغفالها، لكن علينا أن نضع أقدامنا على بداية الطريق».

وشدد على أهمية استمرار الحوار بين دول الإقليم بعضها البعض، والاقتناع الراسخ أن المصلحة مشتركة وأن التنافس يجب أن يكون إيجابيًا، إضافة إلى التحدث بصوت واحد أمام الأطراف الأخرى، وإعلاء المصلحة العربية، وبناء جسور العلاقة مع الدول الشريكة بما يحقق مصالح الإقليم.