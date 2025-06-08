أتلتيكو مدريد يستعيد لاعباً ويفقد آخر

استعاد دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، خدمات لاعب الوسط بابلو باريوس، الذي شارك اليوم الأحد في المران الجماعي بشكل طبيعي، ليكون أحد العناصر المتاحة في الفترة الحالية استعدادًا لكأس العالم للأندية.

في المقابل، غاب المدافع الفرنسي كليمنت لينجليت عن التدريبات الجماعية، بعدما عاد مؤخرًا إلى صفوف الفريق عقب تعرضه لإصابة في منطقة أعلى الفخذ خلال مشاركته مع منتخب فرنسا.

ويواصل لينجليت التعافي في صالة التمارين الرياضية بمدينة ماخاداواندا الرياضية، على أمل اللحاق بمباراة الفريق الأولى في مونديال الأندية ضد باريس سان جيرمان يوم 15 أغسطس / آب المقبل، على ملعب روز بول في لوس أنجليس.

شهدت الحصة التدريبية التي قادها سيميوني لمدة ساعة ونصف، أجواء شديدة الحرارة، وكانت بمثابة الجلسة قبل الأخيرة قبل سفر الفريق إلى الولايات المتحدة بعد غد الثلاثاء.

ورغم الجدية في التدريبات، لا يزال أتلتيكو مدريد يفتقد لعدد من لاعبيه الدوليين، الذين لم يعودوا بعد من المشاركة مع منتخباتهم الوطنية. ويأمل الجهاز الفني في اكتمال الصفوف خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء المرحلة الأخيرة من التحضيرات للمنافسة القارية.

الغيابات الدولية تؤجل اكتمال الصفوف

لا تزال قائمة الغائبين عن تدريبات الفريق تضم عشرة لاعبين دوليين، من بينهم الحارس السلوفيني يان أوبلاك، الذي تنتظره مواجهة أمام البوسنة والهرسك في العاشر من يونيو / حزيران، والمهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث الذي سيواجه إستونيا غدًا الإثنين، إلى جانب المدافع الإسباني روبن لو نورماند، الذي يخوض نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال اليوم الأحد.

كما يواصل لاعب الوسط الإنجليزي كونور جالاجر استعداداته مع منتخب بلاده، حيث سيخوض مباراة ودية أمام السنغال في نفس الموعد. أما على صعيد أمريكا الجنوبية، فيستعد كل من ناويل مولينا، جوليانو سيميوني، رودريجو دي بول، أنخل كوريا وخوليان ألفاريز، لخوض مواجهة مرتقبة مع كولومبيا يوم الأربعاء، في حين يلتقي خوسيه ماريا خيمينيز مع منتخب أوروجواي أمام فنزويلا في اليوم ذاته.