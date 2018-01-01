تقرير: محاكمة 92 صحفيا في تركيا خلال فترة الحجر الصحي

ذكر موقع "بيا نت" الإخباري التركي، أنه على الرغم من التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد السارية في تركيا بين 17 مارس و 15 يونيو، تمت محاكمة 92 صحفيا في 59 محاكمة في تسع محافظات.

وأفاد تقرير لمنظمة "الصحافة رهن الاعتقال" في تركيا بأن بعض الصحفيين يواجهون 5 أحكام بالسجن مدى الحياة المشددة، حيث وصل مجموع الأحكام بين 587 و1513 عاماً.

واستُدعي 61 صحفياً للإدلاء بشهاداتهم أو احتجزوا أو واجهوا تحقيقاً جنائياً في الفترة نفسها. ورفعت دعاوى قضائية ضد 18 صحفيا، وفقا لتقرير حرية الصحافة في يونيو 2020 الذي أعلنت عنه المنظمة.

وكان الصحفي باريش ترك أوغلو مدير تحرير موقع "أودا تي في" الإخباري التركي، ورئيس تحريره باريش باهليفان ورئيس تحرير صحيفة "يني يشام" فرحات تشاليك، ومدير تحريرها ايدين كيسر والكاتب بصحيفة "يني تشاغ" مراد أغيريل، أمام المحكمة الشهر الجاري بعد سجنهم لمدة 4 أشهر، بتهمة إفشاء أسرار الدولة بعد كتابة تقارير عن جنازة ضابط المخابرات التركي الذي قتل في ليبيا.

وتوثق منظمة "الصحافة رهن الاعتقال"، التي تأسست في أبريل 2019، جميع الإجراءات القانونية التي تستهدف الصحفيين الأتراك والأكراد.

وتحتل تركيا المرتبة 154 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي 2020 وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود.