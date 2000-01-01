قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن عدد الرحلات وصل إلى 25 رحلة يوميًا، مشيرًا إلى وصول العدد إلى 35، خلال المرحلة الثانية من بداية التشغيل، في الـ15 من يوليو الجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أن جميع دول أوروبا ودول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وكندا تفتح أجواءها لشركة مصر الطيران، قائلًا إن إفريقيا تغلق الحركة لجميع الشركات.

ولفت إلى أن عدد الركاب في رحلات الذهاب يترواح يوميًا من 2000 إلى 2500 راكب، مضيفًا أن العدد يتراوح ما بين 3000 إلى 3500 في رحلات العودة.

وأوضح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن السياحة لم تبدأ لمطار القاهرة، لافتًا إلى أنها بدأت في محافظات؛ جنوب سيناء والبحر الأحمر والغردقة وشرم الشيخ من خلال رحلات الطائرات الأجنبية شارتر القادمة من أوروبا.

وذكر أن نسبة الرحلات تصل إلى 20% من عدد الرحلات ما قبل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مرجحًا أنها ستصل إلى 30% بعد يوم 15 في الشهر.

وتابع أن الوصول لنفس العدد الذي حققته الشركة لن يتم قبل منتصف العام المقبل، مضيفًا: «الخسائر ستستمر لفترة طويلة، ونطمح إلى الوصول لنسبة 50% بنهاية العام».

