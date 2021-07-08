ننشر نسخة من القرار الرئاسي الروسي برفع حظر الرحلات للغردقة وشرم الشيخ

قرر الرئيس بوتين إلغاء الحظر على الطيران الروسي وتوقيع مرسوما رئاسية جديدا بعودة السياحة الروسية، بعد توقف دام 6 سنوات جراء تحطم طائرة روسية بسيناء عام 2015.



ويقضي المرسوم الرئاسي بإلغاء المرسوم رقم 553 الذي صدر عنه في الثامن من يناير 2015، تحت عنوان بعض الإجراءات الرامية لضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية مواطني روسيا من أعمال إجرامية وغير قانونية.



وكان المرسوم 553 يقضي بمنع شركات الطيران في روسيا من تسيير أي رحلات إلى مصر باستثناء تلك التي تتوجه إلى العاصمة القاهرة.



ولاقى القرار ترحبيا من العاملين بالسياحة بالبحر الأحمر وشرم الشيخ باستئناف الحركة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة، ويعيد الأمل من جديد في زيادة الإشغالات وإعادة فتح الفنادق والقرى السياحية المغلقة منذ ٥ سنوات، حيث كان السائحون الروس يتصدرون قائمة الجنسيات التي تزور مصر بشكل عام، والبحر الأحمر وجنوب سيناء بشكل خاص لعدة سنوات.



يذكر أن أعداد الروس ما بين ٤٠ إلى ٥٠% من جملة السائحين الذين كانوا يزورون البحر الأحمر، وخلال غيابهم تصدر الألمان والأوكران والإنجليز القائمة، حتى ظهر فيروس كورونا، حيث تصدر الأوكران الفائمة خلال عام ٢٠٢٠ والثلث الأول ٢٠٢١.