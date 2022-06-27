فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية

قال السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إنّ المحكمة الجنائية الدولية توصلت إلى أسس معقولة تشير إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأنه يجب فتح تحقيق، وهو ما تحقق بالفعل في مارس 2021.

وطالب العكلوك، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث؟»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، باستكمال التحقيق.

وتابع: «هناك ازدواجية، لكن نتمنى في يوم من الأيام، توضع الأمور في نصابها، الملف يكبر والجرائم تكبر كل الجرائم موثقة فلسطينيا ودوليا، ونطالب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن يؤدي دوره كما قام بدوره في أوكرانيا، لاستكمال التحقيق الدولي».

وكانت إسرائيل قد شنت، الأسبوع المنصرم، عدوانا واسع النطاق على مدينة جنين ومخيمها، ما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا، فيما قوبلت العملية بموجة كبيرة من الإدانة.