سوناك: بريطانيا موقعة على اتفاقية تحظر استخدام الذخائر العنقودية

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم السبت، إن بلاده من بين الدول الموقعة على اتفاقية تحظر إنتاج الذخائر العنقودية واستخدامها، مؤكدا أن بلاده تحث على عدم استخدامها.

ويأتي ذلك بعدما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عزمها تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، موضحة أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأسلحة وذخائر جديدة، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف البنتاجون أن كييف تعهدت باستخدام آمن لتلك الذخائر على أراضيها.

وأكد سوناك للصحفيين: "سنواصل القيام بدورنا لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر".

ووقع نحو 123 دولة على اتفاقية حظر الذخائر العنقودية، عام 2008، والتي بموجبها يتم حظر انتاج واستخدام وتخزين وتداول تلك الذخائر.