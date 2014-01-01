مصرع شاب إثر سقوطه من منزله ببورسعيد

لقي شاب مصرعه؛ إثر سقوطه من الدور السادس بمنطقة مساكن السيدة خديجة في بورسعيد، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول الشاب شريف مجدي عبده، 22 سنة، جثة هامدة إلى مستشفى السلام؛ وذلك بسبب سقوطه من الدور السادس بمنطقة مساكن السيدة خديجة.

وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي الزهور، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتحريات المباحث الجنائية للوقوف ملابسات الواقعة، لبيان هل هناك شبة جنائية وراء الحادث من عدمه، ولحين التصريح بدفن الجثة.