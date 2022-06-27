فلسطين: إسرائيل ضربت عرض الحائط بشروط عضويتها في الأمم المتحدة

قال السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن إسرائيل لا تلتزم بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «ثم ماذا حدث؟»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، وعُرضت مساء الجمعة، أن إسرائيل وافقت على قرار تقسيم فلسطين، وكانت عضويتها بالأمم المتحدة مشروطة بأن تقبل بالدولة الفلسطينية الأخرى.

وأشار إلى أن إسرائيل الآن، تضرب بعرض الحائط شروط عضويتها وميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على عدم جواز الاستحواذ على أراضي الآخر بالقوة.

وتابع: «جرائم إسرائيل تحرج العالم.. هناك أكثر من ألف قرار على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإسرائيل لا تلتزم بهذه القرارات، لأن المجتمع الدولي ينظر بمعايير مزدوجة لما يحدث في أوكرانيا وفي فلسطين، فالقانون واحد لكن التفاعل الدولي مختلف».