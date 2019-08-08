 جيروزاليم بوست: الجيش الإسرائيلي يجري عملية تفتيش بمجمع جوش عتصيون بعد حادث أمني كبير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيروزاليم بوست: الجيش الإسرائيلي يجري عملية تفتيش بمجمع جوش عتصيون بعد حادث أمني كبير

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
القدس - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 6:55 ص | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 6:55 ص

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست في نبأ عاجل لها بأن الجيش الإسرائيلي يجري عملية تفتيش بمجمع جوش عتصيون الاستيطاني بالضفة الغربية "في أعقاب حادث أمني كبير" وقع صباح اليوم الخميس.

ولم تشر الصحيفة إلى طبيعة هذا الحادث.

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