مئات يحتجون في شتوتجارت على قيود الحكومة الألمانية لمكافحة كورونا

تجمع بضعة مئات من الاشخاص في مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا اليوم السبت للاحتجاج على القيود التي تفرضها الحكومة الألمانية لمكافحة فيروس كورونا.

ويعتزم المشاركون بعد التجمع في ساحة مارين ان يجوبوا قلب المدينة، ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها " بكمامة، بدوني" و" لقد كشفناكم"، وصاحوا "الحرية الحرية".

وقد دعا إلى هذه المظاهرة، مبادرة تطلق على نفسها اسم "التفكير الجانبي 711".

ومن المنتظر أن يتم تنظيم مظاهرة مشابهة يشارك فيها نحو 1500 شخص في مدينة دورتموند غدا الأحد.

وكان متحدث باسم مدينة شتوتجارت قد صرح في وقت سابق من اليوم بأن الحركة تعتزم تنظيم مظاهرة، ومسيرة في المدينة اليوم، مضيفا أن نحو 500 شخص سجلوا أنفسهم للمشاركة في الفعاليتين.

وكانت الشرطة في برلين فضت المظاهرة التي نظمتها المبادرة الأسبوع الماضي بسبب عدم التزام كثير من المشاركين بقواعد المسافة الآمنة وارتداء الكمامات.

وحمل متظاهرو المسيرة الرئيسية التي أقيمت في برلين لافتات وأعلام ولايات مختلفة. وعبر المتظاهرون عن استيائهم من التدابير الوقائية ضد الجائحة بالصفير، مرددين عبارات مثل "الحرية" و"المقاومة"، وشعارات مثل "أكبر نظرية مؤامرة هي جائحة كورونا".

ونظمت مبادرة "التفكير الجانبي 711" من قبل العديد من التظاهرات في شتوتجارت احتجاجا على القيود التي تفرضها الحكومة الألمانية للحد من تفشي الجائحة.