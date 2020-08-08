قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن لبنان يعيش تحت وطأة الكارثة التي لم تخلف آثارًا مدمرة من الخسائر المالية والبشرية فقط، ولكن بالنسبة للآثار النفسية على الشعب اللبناني.

وأضاف «دياب»، خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أنه «لا يقبل أن تمر الكارثة بدون محاسبة المسؤولين»، مؤكدًا قوله السابق: «ما في خيمة فوق راس حدا».

وتابع أن «كل المسؤولين عن الكارثة يجب أن يخضعوا للتحقيق ويجيبوا على أسئلة الناس قبل الحكومة»، متعجبًا عدم الحديث عن وجود مادة نترات الأمونيوم بالمجلس الأعلى للدفاع على مدى 7 سنوات.

وأكد أن التحقيق سيكشف الحقائق ولن يطول كثيرًا، متابعًا أن «إجراءات القضاء تثبت جدية التحقيق واستمراريته، وتوسعه لشمول كل المعنيين».

وكان حريق كبير، اندلع منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.