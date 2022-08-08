مصدر بالتموين: حملات تفتيش بالتزامن مع انطلاق موسم التصفية

تنطلق اليوم الإثنين فترة التصفية الموسمية الثانية ‏‏«الأوكازيون الصيفى»، بالمحافظات كافة بعد إصدار وزير التموين الدكتور على المصيلحى قرارا ببدء موسم التصفية فى الثامن من الشهر الجارى.

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن انطلاق موسم التخفيضات يواكبه تسيير عدد كبير من الحملات التفتيشية للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بجانب الاطلاع على تصاريح المحال المشاركة فى الأوكازيون خاصة وأن أى محل يرغب فى المشاركة بالاوكازيون عليه الحصول على تصريح مسبق من مديرية التموين التابع لها.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الحملات التفتيشية ستتأكد أيضا من وضع أصحاب المحال سعر المنتج قبل الخصم وبعده، بجانب الاطلاع على فواتير بيع وشراء المنتجات لدى المحال قبل شهر من فترة الأوكازيون للتأكد من وضع أصحاب المحال سعرا حقيقيا للمنتج قبل الخصم والتأكد من عدم غشه للمستهلكين عن طريق زيادة سعر المنتج قبل الخصم بشكل كبير حتى عندما يطبق الخصم على سعر المنتج يكون سعره كما هو.

وكان المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال قد أكد أن مديريات التموين تستقبل أصحاب المحال ‏التجارية لتقديم الأوراق اللازمة للمشاركة فى الاوكازيون، ‏مشيرا إلى أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط التجارة ‏الداخلية، والتخلص من البضاعة الراكدة بالمحال التجارية.

وأوضح ‏أنه من المتوقع وصول عدد المحال المشاركة فى الاوكازيون ‏هذا العام إلى 3500 محل كما حدث فى العام الماضى، منوها ب‏أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على محال الأحذية والملابس بل ‏يشارك فيه محال الأدوات المنزلية وغيره من الأنشطة الأخرى ‏شرط التقدم إلى مديرية التموين التابع لها المحل التجارى.

وأشار إلى أن الأوكازيون فرصة سانحة للمواطن لشراء كل ‏احتياجاته من السلع خاصة وأن التخفيضات بالاوكازيون تكون ‏كبيرة وهو ما ينعكس على زيادة القوة الشرائية للمواطن، ‏مشددا أن وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى وجه مديرى المديريات بمتابعة ‏جودة السلع والتزام المحال المشاركة فى الاوكازيون بعرض ‏سعرين الأول قبل بدء التصفية والآخر بعد بدء التصفية ‏إضافة إلى جودة السلع المعروضة فى المحال المشاركة ‏بالأوكازيون للتأكد من مطابقتها للمواصفات.‏