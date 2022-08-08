الأمم المتحدة: مقتل وإصابة أكثر من 120 شخصا في أفغانستان خلال الأيام الأخيرة

قالت الأمم المتحدة يوم الأحد إن أكثر من 120 شخصا قتلوا أو أصيبوا في أفغانستان خلال الأيام الأخيرة.

وحثت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في بيان حكومة طالبان على توفير الأمن بشكل أكبر للأقليات، حتى يمكنهم تنظيم احتفالاتهم الدينية بدون حدوث المزيد من الهجمات.

وأعلن مسلحو تنظيم داعش المتطرف مسؤوليتهم عن التفجيرات المتعاقبة في كابول التي استهدفت المسلمين الشيعة في الجزء الغربي من مدينة كابول يومي الجمعة والسبت.

وأشارت تقارير غير مؤكدة، يوم الأحد، إلى حدوث هجوم في كابول لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت محطة "كابول نيوز" المحلية بأن الانفجار الأخير استهدف حافلة مدنية في تشانداول، وهي منطقة شيعية أخرى في غربي كابول.

وجاءت الهجمات الأخيرة في الوقت الذي يستعد فيه الشيعة، وهم أقلية دينية في البلاد، للاحتفال بيوم عاشوراء، إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد.

وفي أعقاب سيطرة طالبان على أفغانستان في أغسطس من العام الماضي، نفذ تنظيم داعش عددا من الهجمات القاتلة، استهدفت بشكل أساسي الأقليات الدينية.