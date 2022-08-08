نحو 13 ألف مهاجر عبروا القنال الإنجليزية منذ إعلان بريطانيا خطة رواندا

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أظهرت بيانات جديدة أن أكثر من 13 ألف مهاجر عبروا القنال الإنجليزية منذ أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل عن خطتها لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" نقلا عن وزارة الدفاع أن 176 شخصا عبروا في خمسة قوارب صغيرة أمس الأحد ليرتفع الإجمالي إلى 13016 منذ 14 إبريل.

ويرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين عبروا القناة الإنجليزية حتى الآن العام الجاري إلى 18 ألفا و284.

ويظهر تحليل من جانب وكالة "بي أيه ميديا" للبيانات المؤقتة الخاصة بوزارة الدفاع أنه جرى إحضار 1885 شخصا إلى المملكة المتحدة حتى الآن في أغسطس.

وهذا أكثر من نصف العدد الذي تم إنقاذه في أغسطس 2021 الذي بلغ 3053.