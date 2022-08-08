ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 46 بينهم 16 طفلا

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ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46 شهيدا بينهم 16 طفلا، فضلا عن 360 مصابا آخرين.

جاء ذلك بعد استشهاد طفلة (10 أعوام) اليوم الاثنين، متأثرة بإصابتها في قصف إسرائيلي قبل يومين على بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد الطفلة حنين وليد أبو قايدة متأثرة بإصابتها الخطيرة في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في منطقة أم النصر في بيت حانون، والذي أدى لاستشهاد والدتها، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وساد الهدوء في قطاع غزة، اليوم الاثنين، مع دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل حيز التنفيذ.

وبدأ سريان الاتفاق عند الساعة 11:30 بتوقيت فلسطين المحلي وسبقه بدقائق غارات إسرائيلية على قطاع غزة وإطلاق رشقات من القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وتم إعلان الاتفاق لإنهاء جولة توتر استمرت ثلاثة أيام بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.