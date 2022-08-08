الإعلام الحكومي بغزة: نناشد مصر عقد مؤتمر دولي لجمع تمويلات لإعادة إعمار القطاع

ناشد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، مصر بعقد مؤتمر دولي يخصص لجمع تمويل لإعادة إعمار القطاع.

ونقل إعلام فلسطيني، عن مكتب الإعلام الحكومي قوله: "ندعو المجتمع الدولي رفع الحصار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية كافة".

وقال إن عدد الشهداء بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 45 إضافة إلى 360 جريحا.

أشار إلى أنّ عملية إعادة الإعمار تواجه مشكلة في التمويل ولا يوجد ممولون سوى مصر وقطر.

وتوصلت مصر لتفاهمات بين حركة الجهاد الإسلامي و"إسرائيل" ودعت إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارًا من الساعة 23:30 بتوقيت فلسطين من مساء يوم الأحد 7 أغسطس الجاري، بعد جولة قتال استمرت 3 أيام وأسفرت عن ارتقاء 44 شهيدا فلسطينيا، بينهم 15 طفلاً و4 نساء، وإصابة 360 بجراح مختلفة، وفق الحصيلة الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة.