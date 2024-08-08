ما مستجدات التطورات الميدانية في اليوم الـ 307 للعدوان على غزة؟

استُشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، فجر اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، عدد من المناطق في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن 5 فلسطينيين استُشهدوا وأصيب آخرون بجروح، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزل في شارع الصحابة بمدينة غزة.

وأضافت أن شخصا آخر استُشهد إثر قصف الاحتلال منزل شرق منطقة بلوك 4 شارع المدارس بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما انتشلت طواقم الإسعاف صباح اليوم شهيدا من منزل بشارع يافا في منطقة التفاح في مدينة غزة الذي تعرض الليلة الماضية للقصف، ليرتفع عدد الشهداء إلى 3 من العائلة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منازل جنوب حي الصبرة، والمناطق الشرقية من المدينة، ومنزلا بجوار مدرسة ماجدة وسيلة، كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما اشتعلت النيران جراء قصف جيش الاحتلال بالقذائف المدفعية والدخانية المناطق الشرقية من بيت لاهيا، وتعرضت مدينة الأسرى ومدينة الزهراء ومنطقة المغراقة وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع للقصف المدفعي.

وفي مدينة خان يونس، استُشهدت امرأة في قصف منزل بصاروخ من طائرة بدون طيار "درون" إسرائيلية في بلدة بني سهيلا شرق المدينة، كما أصيب عدد من الأشخاص بجروح جراء قصف تعرض له منزل وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، فيما أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة نحو شرق بلدة القرارة شرق المدينة.

واستهدفت طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ الطوابق العلوية في برج جبريل بشارع البيئة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما شنت تلك الطائرات غارتين على المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها البري والبحري والجوي على قطاع غزة منذ 307 أيام، إذ ارتفعت حصيلة العدوان إلى 39677 شهيدا و91645 مصابا.