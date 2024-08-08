- توقع بارتفاع تنسيق كليتي العلاج الطبيعي والصيدلة درجتين مقارنة بالعام الماضي و3 درجات للحاسبات شعبة علمي رياضة

قال مصدر مطلع بمكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المكتب تسلم نتيجة الثانوية العامة 2024 كاملة وبدأ تحليل شرائح المجاميع والمجمع التكراري، إلا أنه لم يستقر على تحديد موعد بدء انطلاق تنسيق المرحلة الأولى حتى يطمئن من وصول شهادات الطلاب إلى المدارس لتضمنها الرقم السري.

وأضاف المصدر خلال تصريحات لـ"الشروق" أن مكتب التنسيق قرر بدء مرحلة التنسيق العام الماضي بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية ولكن تأخر وصول الشهادات للمدارس وهو ما تسبب في حالة من القلق لدى بعض أولياء الأمور مما دفع الوزارة إلى مد أيام تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى، موضحًا أن مكتب التنسيق لا يرغب في تكرار سيناريو العام الماضي ولن تنطلق المرحلة الأولى للتنسيق قبل السبت 10أغسطس.

في سياق متصل، كشفت المؤشرات الأولية للحدود الدنيا للقبول بكليات القطاعين الصحي والهندسي عن توقع بارتفاع متدرج من نصف درجة وحتى 5 درجات على الأكثر في تنسيق الكليات مقارنة بالعام الماضي، ويرجع هذا التوقع إلى ارتفاع أعداد الطلاب الحاصلين على شرائح مجموع من 80% فأعلى، حيث ارتفعت نسبة الحاصلين على مجموع من 95% إلى أقل من 100% من 0.39% إلى 0.66% والحاصلين على مجموع من 90% وحتى 95% من 3% إلى 5.57% والطلاب الحاصلين على 85% وحتى 90% من 6% إلى 9.84%.

ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بكليات الطب 375 درجة 91.4% بزيادة نصف درجة عن طب العريش العام الماضي، وأن يقف الحد الأدنى للأسنان عند 374.5 درجة 91.3% بزيادة درجة واحدة عن طب أسنان الفيوم العام الماضي، وزيادة درجتين في الحد الأدنى لكليات طب العلاج الطبيعي ليقف الحد الأدنى عند 371 درجة 90.4% مقارنة بأقل حد أدنى العام الماضي وهي كلية طب العلاج الطبيعي في بني سويف، وزيادة درجتين أيضًا في الحدود الدنيا لكليات الصيدلة ليقف الحد الأدنى عند 396 درجة 90% مسجلًا ارتفاعًا عن أقل حد أدنى العام الماضي وهي كلية الصيدلة جامعة السادات، بالإضافة إلى توقع ارتفاع الحدود الدنيا لعدد من كليات طب الأسنان عن كليات الطب البشري وتساوي الحدود الدنيا لكليات الصيدلة مع كليات العلاج الطبيعي في بعض الجامعات، ومن المقرر أن يشهد تنسيق المرحلة الثانية عدد من المقاعد في كليات الطب البيطري والتمريض والعلوم والحاسبات والمعلومات شعبة علمي علوم.

وفي القطاع الهندسي، شهد العام الحالي ارتفاع أعداد الطلاب الحاصلين على مجموع من 80% وحتى 90%، وبالتالي متوقع ارتفاع لا يقل عن 3 درجات في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات علمي رياضية، على أن يتبقى عدد من المقاعد شاغرة أمام تنسيق طلاب المرحلة الثانية بكليات الحاسبات والمعاهد الهندسية العليا 5 سنوات دراسة وعدد كبير من معاهد الحاسبات والمعلومات.

ويتوقع أن يقفل الحد الأدنى لتنسيق كليات الهندسة عند 352.5 85.9% بزيادة 3 درجات عن أقل حد أدنى العام الماضي وهي كلية الهندسة والطاقة في أسوان، وأن يقف الحد الأدنى لكليات الحاسبات والمعلومات علمي رياضة عند الحد الأدنى 333.5 81.3% بتنسيق المرحلة الثانية مسجلًا 3 درجات ارتفاعًا عن تنسيق العام الماضي وهي كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر لطلاب علمي رياضة والتي سجلت 330.5 80.4%.