سيكست لتأجير السيارات تقلص أسطول سياراتها الكهربائية

قلصت شركة تأجير السيارات الألمانية سيكست عدد السيارات الكهربائية في أسطولها مع تراجع طلب العملاء على هذه الفئة وتفضيلهم للسيارات التقليدية ذات محرك الاحتراق الداخلي، وهي خطوة سبقتها إليها منافستها الأمريكية هيرتز جلوبال هولدنجز في وقت سابق.

وقالت سيكست وهي أكبر شركة تأجير سيارات في أوروبا "نحن نحدد حصة السيارات الكهربائية لدينا وفقا لطلب العملاء".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عدد السيارات الكهربائية لدى سيكست بلغ في العام الماضي أقل من 10 آلاف سيارة من إجمالي أسطولها البالغ 170 ألف سيارة تقريبا.

تعتبر مشتريات شركات التأجير من السيارات الكهربائية جزءا مهما من مبيعات شركات صناعة السيارات، رغم أن السيارات الكهربائية تتحول إلى استثمار صعب. وخلال الشهور الأخيرة قالت كل من هيرتز وسيكست إنهما ستبيعان أعدادا كبيرة من سيارات تسلا الكهربائية لديهما، بسبب ارتفاع نفقات صيانتها وتراجع قيمة إعادة بيعها بعد التخفيضات الكبيرة التي قدمتها تسلا في أسعار سياراتها للعملاء خلال الفترة الماضية.

وذكرت سيكست في بيان أن عدد السيارات الكهربائية التي تحتاج إلى إعادة بيعها تراجع إلى نحو 10 آلاف سيارة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، في حين أعادت شركات صناعة السيارات الكهربائية شراء الجزء الباقي من هذه السيارات لدى الشركة الألمانية.

ورفضت سيكست الكشف عن تفاصيل العدد الحالي من السيارات الكهربائية في أسطولها بعد أن انخفض خلال العام الماضي إلى نحو 8ر% من الأسطول.

وبعد وقت قصير من إعلان قرارها خفض حجم أسطول سيارات تسلا لديها، قالت سيكست في كانون الثاني/يناير الماضي إنها ستشتري ما يصل إلى 250 ألف سيارة من مجموعة ستيلانتس لصناعة السيارات كجزء من طلبية بقيمة عدة مليارات دولار تضم سيارات احتراق داخلي وسيارات هجين وسيارات كهربائية. وتضم مجموعة ستيلانتس شركات بيجو ستروين وأوبل وفيات كرايسلر.

وفي نيسان/أبريل الماضي قالت هيرتز إنها تسعى للتخلص من حوالي 10 آلاف سيارة كهربائية من أسطولها بعد تراجع معدل الطلب على تأجيرها وارتفاع تكاليف صيانتها.