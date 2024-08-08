فنون الكتابة الصحفية والشعر في ثاني أيام ملتقى ثقافة المرأة بالإسكندرية

شهد قصر ثقافة الأنفوشي، مجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية، خلال اليوم الثاني للملتقى السابع عشر لثقافة وفنون المرأة والفتاة، بمشروع "أهل مصر" المقام بمحافظة الإسكندرية، برعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ، نائب رئيس الهيئة تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى 14 أغسطس الحالي.

بدأت الفعاليات مع ورشة كتابة القصة القصيرة، عرّف خلالها الكاتب وحيد مهدي الفتيات بأساسيات كتابة الخبر الصحفي، والفرق بينه وبين المقال، وكيف يمكن تحويل الخبر إلى عمل أدبي، مع تقديم عدة نماذج لشخصيات ملهمة في الكتابة.

وخلال ورشة الشعر، تحدث الشاعر جابر بسيوني عن ماهية الشعر موضحا آلياته وأهميته وكيف كان وسيلة للتعرف على تاريخ القبائل، كما عرّف الفتيات ببعض النماذج النسائية التي أثرت الأدب أبرزهن الكاتبة المصرية عائشة عبد الرحمن الملقبة ببنت الشاطئ.

وخلال ورشة الموسيقى أوضحت المدربة نرمين محمود، مفهوم الأغنية التراثية، وكيفية اختيار الأغنية التي تتناسب مع الطبقة الصوتية.

أما ورشة الأداء المسرحي مع المخرج محمد عبد الوهاب فشهدت بعض التدريبات على كيفية الوقوف على خشبة المسرح، مع البدء في اختيار عدة قضايا تخص المرأة لتحويلها إلى عمل مسرحي في ختام الملتقى.

وتواصلت الفعاليات مع الورش الحرفية، وقام المدرب بيومي فوزي خلال ورشة السجاد اليدوي، بسرد تاريخ تلك الحرفة التراثية، مع التعريف بالأدوات والخيوط المستخدمة، بجانب تدريب على تنفيذ سجادة بتقنية العقدة المغلقة.

وفي ورشة الإكسسوارات للمدربة سارة أبو صالحة، تعرف الفتيات على أنواع الخرز والأدوات المستخدمة وكيفية تنسيق الألوان، مع تنفيذ عدة أقراط للأذن بأحجام مختلفة.

وقدّمت المدربة آية شريف، خلال ورشة تصميم حقائب بالشبك شرحا تفصيليا لتوضيح الفرق بين غرزة المربعات والغرز الأخرى التي تعتمد على ٣ أو ٥ لفات.

وضمن الورش المتنوعة التي يتضمنها الأسبوع، عرفت المدربة شيرين عفيفي الفتيات على خشب المكرمية وأنواع العقد، مع بعض التدريبات العملية للمبتدئات.

فيما قام المدرب عماد عاشور خلال ورشة الخيامية، بتعريف المشاركات على كيفية الرسم على القماش، مع مراعاة تنسيق الألوان، وحياكة الأقمشة بالغرزة السحرية.

فعاليات الملتقى تقيمها الإدارة العامة لثقافة المرأة، برئاسة د.دينا هويدي، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

ويستضيف الملتقى 120 سيدة وفتاة من المحافظات الحدودية شمال وجنوب سيناء، أسوان البحر الأحمر "الشلاتين وأبو رماد وحلايب ، الوادي الجديد، مطروح بالإضافة إلى عدد من الفتيات من محافظة القاهرة، وجمعية "أصداء" للصم والبكم.

ويشهد الملتقى طوال فترة إقامته عدة لقاءات توعوية وتثقيفية حول عدد من القضايا المتنوعة، بالإضافة إلى الورش والعروض الفنية، فقرات اكتشاف المواهب، والأنشطة التفاعلية بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة، كما يشهد لقاء مفتوحا مع نائب رئيس الهيئة، ورئيس اللجنة التنفيذية المشروع أهل مصر، وورش حكي عن العادات والتقاليد بالمحافظات الحدودية، أمسيات ثقافية حول دور المرأة في الحفاظ على التراث، وزيارات ميدانية لأشهر الأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة منها المتحف القومي، حديقة أنطونيادس، والمتحف اليوناني الروماني، بجانب زيارة إلى مدينة العلمين الجديدة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.