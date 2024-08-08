يونيسيف: أي تصعيد بالمنطقة سيؤدي لعواقب إنسانية وخيمة

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" تحذيرها من أن أي تصعيد لأعمال العنف في المنطقة سيؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة تعرض حياة الأطفال للخطر.

وقالت "يونيسيف" إن "الأطفال في العديد من بلدان الشرق الأوسط يواجهون واقعا قاسيا اليوم أكثر من أي وقت مضى"، داعية "جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بشكل عاجل وحماية المدنيين".

وتصاعد التوتر خصوصا بين إيران وحزب الله وإسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر، وسط مخاوف غربية من اندلاع حرب شاملة في منطقة هي بالفعل على وشك الانفجار وسط استمرار العدوان الإسرائيلي منذ 10 أشهر على قطاع غزة.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد نقلت عن مصدر مطلع قوله إنه "ليس من الواضح إذا كان حزب الله وإيران ينسقان بشأن هجوم محتمل في الوقت الحالي".

وأضاف المصدر أن "حزب الله قد يتصرف دون سابق إنذار نظرا لقرب لبنان من إسرائيل وهو ما لا ينطبق على إيران"، مشيرا إلى أن الجماعة اللبنانية تتحرك "بشكل أسرع من إيران في خططه ويتطلع إلى ضرب إسرائيل في الأيام المقبلة".