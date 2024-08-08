صحة الأقصر تعلن استمرار حملة 100 يوم صحة ووصولها أرمنت

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية في الأقصر، استمرار حملاتها الطبية في الكشف على المواطنين بكافة أنحاء المحافظة ضمن مبادرة "100 يوم صحة".

وقالت المديرية، إن أخر حملاتها كانت متواجدة بمدينة أرمنت، حيث قدمت خدمات طبية مختلفة وتناسب كل الأعمار، بجانب توقيع الكشف وصرف العلاج مجاناً لجميع المواطنين الذين ترددوا على الحملة.

وأكدت المديرية، استمرار الفرق الطبية المختلفة في خلال الأيام القادمة في جميع المراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات الصحية عبر توفير فرق طبية متحركة وأخرى ثابتة؛ لتقديم كافة الخدمات المتنوعة والمكثفة للمواطنين.