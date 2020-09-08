وزير التعليم: يخصص للمعلم 85% من إجمالي حصيلة مجموعات التقوية

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه سيتم تدريب المعلمين على نظام التعليم الجديد 2.0، مع توفير وإنشاء منصة تدريب وتأهيل للمعلمين ستكون على أعلى مستوى وتمنح إجازة المشاركة في منصات التعلم، وشهادة مزاولة المهنة، كما سيتم مشاركة المعلمين في الأرباح الخاصة بمنصات التعلم.

وأضاف شوقي، أن الوزارة حريصة على تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس لمحاربة الدروس الخصوصية، نظير مقابل مادي مناسب، ويخصص للمعلم 85% من إجمالي الحصيلة.

وأشار إلى أن تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة، وتجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة وتجهيزها تكنولوجيا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني، تكون مجموعات التقوية "اختيارية" في المواد الدراسية بالمدارس الرسمية، بهدف تحسين المستوى الدراسي للطلاب لتلبية متطلبات العملية التعليمية على أن يحدد مقابل مادى مناسب.