إعمار ليبيا يوقع مذكرة تفاهم مع المقاولون العرب لتنفيذ طريق دولي يربط مصر وليبيا وتشاد

وقع مدير "صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا" بلقاسم حفتر مذكرة تفاهم مع شركة "المقاولون العرب" المصرية لتنفيذ الجزء المار من ليبيا للطريق الدولي مصر - ليبيا - تشاد.



وأفاد الصندوق في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" بأنّ الطريق سيربط بين ليبيا ومصر وتشاد وسيكون طول الجزء الواقع داخل ليبيا 393 كيلومترا، تبدأ من العوينات على الحدود مع مصر إلى حدود تشاد.

وأضاف أن بدء تنفيذ المشروع خلال المدة القريبة المقبلة، لافتا إلى أن الطريق الدولي يصل إلى البحر الأحمر ليكون الطريق الصحراوي التجاري لتجارة العبور كمرحلة أولى.

وأوضح الصندوق أن المراحل الأخرى تتمثل في ربط ساحل البحر المتوسط مع دول الجوار الإفريقي ليكون أول طريق تجاري للعبور في ليبيا والذي سيساهم في زيادة تدفق الواردات البحرية عبر الموانئ الليبية للعبور إلى الدول الإفريقية الحبيسة جنوب ليبيا.

وذكرت "بوابة الوسط" الليبية أنه وفي 31 أغسطس 2024 أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن مقترح لتشكيل لجنة ثلاثية بين كل من ليبيا وتشاد ومصر لدراسة تنفيذ مشروع الطريق الدولي الذي يربط الدول الثلاث.

وخلال لقائه أسامة حماد في القصر الرئاسي بالعاصمة أنجامينا قال الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إن الحكومة المصرية أبدت استعدادها لتمويل هذا الطريق شرط موافقة ليبيا وتأمين الشركات التي ستعمل على تنفيذه، وفق بيان صادر عن حكومة حماد آنذاك.