 غداة تهديده بتدمير اقتصادها.. ترامب يصف تركيا بـ«الشريك التجاري الكبير» - بوابة الشروق
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غداة تهديده بتدمير اقتصادها.. ترامب يصف تركيا بـ«الشريك التجاري الكبير»

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 3:08 م | آخر تحديث : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 3:12 م

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تركيا بأنها "شريك تجاري كبير" للولايات المتحدة، وذلك غداة تهديده "بتدمير اقتصادها" إذا ما قامت بأية أفعال يعتبرها "تتجاوز الحدود" في سوريا.

وكتب ترامب -على حسابه بـ"تويتر": "كثيرون ينسون أن تركيا شريك تجاري كبير للولايات المتحدة، وفي الواقع تصنّع الإطار الفولاذي الهيكلي لطائراتنا طراز إف-35".

وأضاف: "كانوا جيدين في التعامل معنا، وساعدوني في إنقاذ الكثير من الأرواح بمحافظة إدلب السورية، وفي إعادة القس أندرو برونسون، بناء على طلبي".

وكتب: "تذكّروا أيضا، والأهم من كل ذلك، أن تركيا عضو مهم في حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، مؤكدا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور الولايات المتحدة في 13 نوفمبر القادم.

وكان ترامب كتب على تويتر أمس: "إذا ما قامت تركيا بأي أفعال، أعتبرها، بحكمتي العظيمة التي ليس لها مثيل، أفعالا تتجاوز الحدود، فإنني سوف أدمر الاقتصاد التركي وأمحوه تماما، كما فعلت من قبل".

 


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