تحويل تصفيات «تحدي القراءة» النهائية لبرنامج تليفزيوني على «MBC 1»

تقرر تحويل التصفيات النهائية من الدورة الرابعة لمشروع "تحدي القراءة العربي" إلى برنامج تلفزيوني، وجرى بالفعل إذاعة حلقتين من البرنامج على شاشة "MBC 1" يوم الجمعة من كل أسبوع، ويتواصل عرض مجريات المنافسات على مدار 5 حلقات أخرى مسجلة تذاع أسبوعيا، وصولا إلى الحلقة الثامنة من البرنامج التي ستبث على الهواء مباشرة وتتضمن تتويج بطل تحدي القراءة العربي للعام 2019.

وفي الحلقة الثانية من البرنامج التلفزيوني "تحدي القراءة العربي"، ازدادت حدة المنافسة بين الأبطال الـ16، وذلك مع انطلاق التحديات بين الأبطال، إذ يعد الفوز في هذه التحديات الطريقة الوحيدة لضمان الانتقال إلى المراحل اللاحقة من التصفيات، وكذلك ضمان الظهور على شاشات التلفزيون في الحلقات اللاحقة من البرنامج.

وشهدت الحلقة تقسيم الأبطال الـ16 إلى فريقين بواقع 8 أبطال في كل فريق، وضم الفريق الأول كل من: الموريتانية أم النصر مامين، والسعودي فهد شجاع الحابوط، والأردنية شيماء قحطان أحمد قزاقزة، والمصرية الشيماء علي بسيوني، والكويتي عبدالعزيز الخالدي، والعمانية سمية بنت سامي المفرجية، والجزائرية نعيمة كبير، واللبنانية لبنى حميدة جمال ناصر.

وضم الفريق الثاني كل من: الإماراتية مزنة نجيب، والتونسية آية نور الدين، والسودانية هديل أنور الزبير، والسعودية جمانة سعيد المالكي، والمغربية فاطمة الزهراء أخيار، والمصرية رنيم سمير حمودة، والفلسطيني عمر المعايطة، والبحرينية بشرى عبدالمجيد أسيري.

وضمنت الحلقة اثنين من التحديات الثقافية والمعرفية بين المتسابقين، إذ كان التحدي الأول الذي تضمنته أحداث الحلقة اختيار واحد من الكتب التي تمت قراءتها، ثم اختيار شخص يهديه المتسابق الكتاب، وذلك في عرض يقدمه خلال دقيقة واحدة أمام لجنة تحكيم البرنامج التي تضم كل من الإعلامية والشاعرة البحرينية الدكتورة بروين حبيب، والكاتبة التونسيّة الدكتورة ليلى العبيدي، والفنان والمخرج السوري جمال سليمان. أما التحدي الثاني، الذي تضمنته أحداث الحلقة الثانية من البرنامج، فكانت اختيار كتاب مهم وتلخيصه في 280 حرفا كي يكون جاذبا لقراء وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن برنامج "تحدي القراءة العربي" التلفزيوني يهدف إلى تسليط الضوء على نماذج شبابية عربية ملهمة لديها شغف بالقراءة وبناء وعي معرفي تستحق الاحتفاء بها في بلدانها وبين أبناء جيلها، وإبراز قصص النجاح والإصرار عند أبطال "تحدي القراءة العربي" على مستوى الوطن العربي الذين استطاعوا التفوق على ملايين الطلبة، من خلال تنوع وعمق القراءة، رافعين راية البطولة على مستوى أوطانهم.

كما يهدف البرنامج إلى تحفيز الأجيال الشابة للتواصل مع لغتهم من خلال تقديم نماذج تشبههم، وتقديم اللغة العربية كلغة حية مواكبة للأجيال والعصر، بالإضافة إلى تقديم القراءة والمعرفة في إطار جديد ممتع ومفيد في الوقت ذاته.