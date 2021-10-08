اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شقيقين فلسطينيين من بلدة قباطية في جنوب محافظة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية بأن الشقيقين هما نمر ومحمد طلال زكارنة، وتم اعتقالهما بعد مداهمة منزل ذويهما، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين شباب البلدة المذكورة وقوات الاحتلال.

وفي قرية زنوتا بمحافظة الخليل الجنوبية، أصيب فلسطيني برضوض وكدمات، إثر اعتداء نفذه مستوطنون، على رعاة أغنام.

وقال فايز الطل، رئيس مجلس القرية، إن أكثر من 20 مستوطنا اعتدوا بالضرب على رعاة الأغنام في القرية، ما أدى إلى إصابة الراعي سعيد الخضيرات برضوض وكدمات، نقل على إثرها إلى المستشفى.

واعتقل جيش الاحتلال الراعي سامر الخضيرات (40 عامًا) خلال العراك مع المستوطنين.

يُشار إلى أن سكان منطقة زنوتا يعانون من مضايقات واعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى هدم عدد من منازل المواطنين وخيامهم، واقتلاع أشجارهم، وأقيم على جزء منها منطقة صناعية للمستوطنين ومعاهد دينية تهدد المنطقة بالاستيلاء لصالح التوسع الاستيطاني.