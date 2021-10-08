العثور على 652 مهاجرا بالمكسيك داخل ثلاجات فوق سيارات نقل تمهيدا لتهريبهم

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اكتشف جنود مكسيكيون ما مجموعه 652 مهاجرا من أمريكا الوسطى في غرف تبريد مغلقة محمولة على ثلاث مقطورات لشاحنات ضخمة.

وكان من بينهم 349 قاصرا منهم 198 ليس معهم أحد من ذويهم، وفقا لما أعلنته هيئة الهجرة المكسيكية اليوم الجمعة.

وينتمي 87 % من هؤلاء إلى جواتيمالا، الجارة الجنوبية للمكسيك.

وقالت الهيئة إنهم كانوا ضحايا لمهربي البشر وتم تسليمهم إلى قوات الأمن في ولاية تاماوليباس.

وأفادت الهيئة أن الشاحنات تم إيقافها مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي عند نقطة تفتيش عسكرية في بلدية هيدالجو شمال شرقي المكسيك على بعد 300 كيلومتر من الحدود الأمريكية.

وقالت قوات الأمن في تاماوليباس إن أربعة أشخاص اعتقلوا.





