الصحة اللبنانية: استشهاد 22 وإصابة 111 جراء القصف الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 22 شخصا، وإصابة 111 آخرين بجروح متفاوتة، جراء القصف الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، يرتفع عدد الضحايا، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى 2083 شهيدا و9869 جريحا، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.