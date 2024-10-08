عرضت نقابة الصحفيين، اليوم، ضمن فعالياتها لليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني في ذكرى مرور عام على العدوان على غزة، فيلم "من المسافة صفر" عن الانتهاكات في حق الصحافة الفلسطينية.

ويتحدث الفيلم عن المعاناة والمعوقات، التي يواجهها الصحفيون في فلسطين عامة، وغزة بشكل خاص، وذلك بدايةً من استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، مرورًا بحرب غزة، انتهاءً برسالة من أطفال غزة تحمل الرسالة أصغر صحفية في قطاع غزة لمى الجاموسي.

وبدأ الفيلم بمقدمة صوتية، جاء فيها:" نحن نواجه التحديات وننقل الحقائق لتبقي أصوات المراسلين هي الاقوى ونوثق الأحداث حتى لا تتعرض للنسيان".

كما عرض الفيلم مشاهد مقتل الصحفية شيربن ابو عاقلة برصاصة في الرأس من الاحتلال الإسرائيلي.

وعرض الفيلم شهادات لعدد من الصحفيين والمراسلين الصحفيين الفلسطينيين، حيث قال الصحفي محمد أبو حطب:" نحن أرواح تدفع الثمن، وهذه الدروع الصحفية عبارة عن شعارات فقط".

وذكر الفيلم أنه في الثامن من نوفمبر وعقب عودة محمد أبو حطب لمنزله تم استهدافه هو وأسرته بصاروخ إسرائيلي.

فيما قالت الصحفية اسراء البيجمي:" نحن أصحاب رسالة وسنكمل الرسالة بالرغم من كل هذا الاستهداف الممنهج للصحفيين".

" الصحفي في فلسطين يتعرض لمواقف وتحديات لا يتعرض لها أى صحفي لي العالم، وأكبر مجزرة صحفية وقعت في قطاع غزة"، بحسب الصحفية الفلسطينية هلا البشني.

وقال الصحفي الفلسطيني محمد عوض، : أصعب المواقف أن أتحول أنا وعائلتى إلى خبر وهذا بعد استهداف إسرائيل منزل اخي وأسرته وأنسابه".

وتابع بحزن:" شقيقي الوحيد الذي يساعدني ويقف بجواري، إسرائيلي قتلته بشكل مباشر هو وأطفاله بدون أى ذنب، ولم أتوقع أن انحني لأقبل رأس أخي الشهيد".

الفيلم من كتابة وإعداد: أحمد محمود السيد، وإخراج ومونتاج: محمد أشرف شعبان.



