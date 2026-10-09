الرئيس الموريتاني يأمر بمحاسبة الضالعين في احتراق محطات كهربائية

أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس أوامر للحكومة باتخاذ كل الاجراءات الإدارية والعقوبات بحق الضالعين في حريقين بمحطتيين لتحويل الكهرباء بالعاصمة نواكشوط ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة أيام.

وقال رئيس الوزراء المختار ولد اجاي، في تصريح صحفي بعد اجتماع لجنة التحقيق في الحريقين مع رئيس الجمهورية وتسليمه نتائج التحقيق فيهما، إن الرئيس الغزواني ألزم الحكومة باتخاذ كل الإجراءات الإدارية حسب جدول المسئوليات الواردة في تقرير اللجنة وخصوصا المسئوليات المترتبة على الأخطاء الإدارية أو الإهمال غير المقصود.

وأوضح أن الرئيس ألزمهم بالإجراءات والمتابعات القانونية الكفيلة بحماية المصلحة العامة، وبمعاقبة كل عمل اشتبه في مخالفته للقوانين والنظم المعمول بها، واتخاذ كل الاجراءات اللازمة للتنفيذ الشامل والدقيق لتوصيات لجنة التحقيق في كل جوانبها.

وأضاف أن الرئيس الغزواني ألزم الحكومة بالإجراءات الكفيلة بإعادة تأهيل المحطتين وإصلاح كل الأضرار المترتبة على الحريقين، إضافة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية لتجنب حوادث مشابهة.

وأسفر احتراق محطتي تحويل كهربائيتين في اغسطس الماضي عن إغراق العاصمة الموريتانية في الظلام وتوقف الكثير من الخدمات الأساسية في المستشفيات والمراكز الخدمية.