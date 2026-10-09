قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا لم تصل إلى طريق مسدود، رافضا تقييما لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في مدينة بريلوكي الأوكرانية: "لسنا أمام طريق مسدود دبلوماسيا."

ودعا زيلينسكي إلى فرض عقوبات أكثر صرامة لإضعاف الاقتصاد الروسي ووقف إنتاجه للأسلحة، معتبرا أن زيادة الضغط على موسكو قد تساعد في التوصل إلى مفاوضات.

وجاءت تصريحاته بعد تصريح روبيو، خلال زيارة إلى لشبونة، بأن الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب تبدو وكأنها وصلت إلى "طريق مسدود"، واصفا الوضع بأنه "خطير للغاية".

وفي مقابلة منفصلة مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، قال روبيو أيضا إنه لا يرى حاليا أي آفاق للتوصل إلى تسوية عبر التفاوض.

وأشار زيلينسكي إلى أن وفدا أوكرانيا في طريقه إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات تستمر يومين، تبدأ غدا الجمعة.

وأكد البيت الأبيض أن اجتماعا سيُعقد غدا الجمعة.

وقال مسئول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية: "سيلتقي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر غدا بمسئولين أوكرانيين لمناقشة مقترح جديد وموحد يركز على جميع جوانب الصراع، في محاولة لإنهاء الحرب."