روبيو: حرب أوكرانيا وصلت إلى مرحلة جمود خطيرة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، إن الحرب ​الروسية في أوكرانيا وصلت إلى مرحلة خطرة من ‌الجمود، وإن الولايات المتحدة ستواصل محاولاتها لتسهيل التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب.

وأضاف روبيو للصحفيين خلال زيارة للبرتغال: "نرغب بشدة في تسوية دائمة ومستمرة ​وعادلة بطريق التفاوض لهذه الحرب. وهذا ما نلتزم بمواصلة ​القيام به"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ⁠الأسابيع القليلة الماضية إلى إحياء المحادثات الرامية لإنهاء ​الصراع المستمر منذ أربع سنوات، إذ من المقرر أن ​يزور مفاوضون أوكرانيون الولايات المتحدة لإجراء محادثات يومي الجمعة والسبت. وهذا هو أكثر صراع يسقط فيه قتلى في أوروبا منذ الحرب ​العالمية الثانية.

وامتدت الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيرة بين روسيا ​وأوكرانيا هذا العام تدريجيا إلى قطاعات اقتصادية، مستهدفة منشآت طاقة ومصافي ‌تكرير ⁠وموانئ وسفنا تنقل النفط والحبوب ومستودعات تجارة إلكترونية ومراكز بيانات في الآونة الأخيرة.

وأشار روبيو إلى أن هذا التصعيد قد يشعل فتيل صراع أوسع نطاقا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "قد ينتهي المطاف بهذا ​التصعيد إلى ​حملة تخريب ⁠في الدول المجاورة الأعضاء في حلف شمال الأطلسي"، مضيفا أن هناك أمورا أخرى "قد تحول ​سريعا ما يعد حربا بين دولتين إلى ​صراع ⁠إقليمي أوسع نطاقا وأخطر بكثير".

وتابع: "يجب أن تنتهي هذه الحرب بتسوية تفاوضية. وكلما حدث ذلك مبكرا كان أفضل. والولايات ⁠المتحدة مستعدة ​لتسهيل هذا الأمر؛ فقد حاولنا ​وسنواصل المحاولة، لكننا لن نستثمر جهودنا في مسارات عقيمة إذا لم نتمكن ​من إحراز تقدم".