إيران: قتيل و3 إصابات بهجوم على حافلة عسكرية

أعلنت العلاقات العامة للفرقة المدرعة 88 التابعة للقوات البرية في الجيش الإيراني، أن حافلة صغيرة كانت تقل أفرادًا من الفرقة المتمركزة على سواحل «مكران»، تعرضت قبل ساعات لهجوم مسلح.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، اليوم الخميس، أشارت العلاقات العامة للجيش إلى أن الهجوم وقع أثناء توجه الجنود لتبديل نوبة العمل، ما أسفر عن مقتل شخص واحد، وإصابة 3 آخرين.

يأتي ذلك فيما أصدر البنتاجون توجيهات إلى القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» لاستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران، في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيت التحرك العسكري المحتمل، وسط تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وبحسب تقرير لموقع «أكسيوس»، نشره الصحفي باراك رافيد، الخميس، نقلًا عن مسئولين أمريكيين، صدرت التعليمات قبل عدة أيام، من دون تحديد موعد لبدء الضربات، فيما لم يتخذ ترامب قرارًا نهائيًا بشأن استئناف العمليات.

ونقل الموقع عن مصادر أمريكية وإسرائيلية أن التحرك العسكري قد يحدث قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في نوفمبر، وربما قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة قبلها بأسبوع.

وأشار التقرير إلى أن استئناف العمليات القتالية الواسعة قد يشمل قصفًا مكثفًا لمنشآت الطاقة والبنية التحتية والمواقع النووية الإيرانية.

ومن شأن العودة إلى الحرب خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة أن تؤثر على المشهد الانتخابي الأمريكي، خصوصًا مع احتمال ارتفاع أسعار النفط نتيجة التصعيد.

وفي تعليق على المعلومات، قال مسئول في البنتاجون إن مهمة وزارة الدفاع تتمثل في إعداد الخيارات العسكرية وعرضها على الرئيس.

كما أكد مسئول في البيت الأبيض أن جميع الخيارات لا تزال متاحة أمام ترامب، معتبرًا أن واشنطن تتمتع بموقف قوي في ظل سيطرتها على مضيق هرمز والضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران، وفق تعبيره.