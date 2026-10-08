الرياض: تحذير للمسافرين بضرورة التأكد من حالة الرحلات قبل التوجه لمطار الملك خالد الدولي

أصدر مطار الملك خالد الدولي، اليوم الخميس، تحذيرًا للمسافرين بضرورة التأكد من حالة الرحلات قبل التوجه إلى المطار.

وقال في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «نود إحاطة المسافرين بضرورة التواصل المباشر مع الناقلات الجوية، والتحقق من حالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار».

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض.

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، إلى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الحوثي باتجاه خميس مشيط.

من جانبها، أفادت وكالة «رويترز»، نقلًا عن مصادر، بتصاعد دخان من طائرة متوقفة في مطار الرياض.

يأتي ذلك بعدما أفادت وكالة «فرانس برس» بسماع دوّي انفجارات قوية في الرياض، في وقت يصعّد فيه الحوثيون اليمنيون من هجماتهم على السعودية ويستهدفون مطاراتها.

ونقلت «فرانس برس» عن دبلوماسيين قولهم إنهم «تلقوا تعليمات بالاحتماء في أماكنهم داخل مقار سفاراتهم في الحي الدبلوماسي بالرياض».

وأشار سكان في العاصمة للوكالة إلى أن بعض المدارس اتخذت تدابير احترازية، إذ نقلت إحداها التلاميذ إلى قبو المبنى لضمان سلامتهم.

من جهتها، أجلت بعض الشركات موظفيها من منطقة «مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض.

ودعت سفارة واشنطن في السعودية، يوم الأربعاء، مواطنيها إلى «اليقظة»، محذرة إياهم من السفر بالقرب من الحدود اليمنية.

وخلال الأيام الأخيرة، صعد الحوثيون هجماتهم على السعودية، وأعلنوا استهداف العاصمة بشكل شبه يومي.

وفي هجوم أسفر عن سقوط قتلى، استهدف الحوثيون، يوم الأربعاء، مطار أبها ومطار الملك خالد، بعدما أعلنت السعودية اعتراض صاروخ في شمال العاصمة.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، إن الهجوم على مطار أبها أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين، فيما تسبب الهجوم على مطار الملك خالد في مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين، تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والبليغة.